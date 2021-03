La desesperación de los familiares de pacientes con diagnóstico de COVID-19 crece cada día en los hospitales de contingencia y los asegurados de IPS no están exentos de los pedidos desde terapia para continuar con los tratamientos.

Llorando una mujer relató lo que pasan a diario para conseguir cada ampolla que piden los médicos y ella por día está gastando 2 millones de guaraníés. “Hasta Dipirona piden y eso es porque no hay nada, falta todo”, afirmó en contacto con GEN.

Ella dejó a dos hijos pequeños en Itacurubí de la Cordillera de donde fue trasladado su esposo hasta IPS Ingavi y donde ingresó a terapia hace nueve días. “Los médicos hacen todo lo que pueden, pero no hay medicamentos y si no tenés, no traés se te muere tu paciente”, señaló.

Indicó que los propios médicos se lamentan ante la falta de fármacos e insumos para tratar a pacientes graves y el pedido diario se repite de mañana y de tarde y sí o sí hay que entregar lo que viene en la lista.

“Todos dicen que está difícil la situación, y de todo hacemos para juntar el dinero, te piden Atracurio, Midazolan, hasta Dipirona porque tenía fiebre”, detalló la mujer.

Cuestionó que siendo asegurado cotizante no haya nada disponible para su esposo. “Él aporta acá y no hay nada”, se quejó.

Ella se sostiene aún con la solidaridad de su familia y conocidos que organizan actividades y venta de comida para juntar el dinero y enviárselo a Asunción.

Otra familiar destacó el apoyo entre personas que tienen el mismo pesar y desesperación a diario, esperando en los pasillos y aguardando una nueva lista de medicamentos que deben conseguir “como sea”.

Durante la madrugada también se hacen pedidos desde terapia y muchas veces las farmacias de la zona están cerradas y deben pedir de otras sucursales y pagar además por el servicio de delivery y es cuando todos los familiares aportan el costo para la entrega de los pedidos.