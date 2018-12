El senador Rodolfo Friedmann reveló que “no es la línea” de la Comisión Bicameral Messer convocar a los expresidentes Fernando Lugo y Federico Franco, sino que solo ir tras el exmandatario Horacio Cartes. A toda costa, el colorado pretende seguir "investigando" a pesar de estar en pleno receso parlamentario, durante el cual solo rige la Comisión Permanente y no las demás.

Rodolfo Friedmann, titular de la Comisión Bicameral que investiga el caso Messer, mencionó que verá con sus asesores y con los del Congreso si corresponde que sigan trabajando durante el receso parlamentario, cuando únicamente está vigente la Comisión Permanente, no así las demás.

Mencionó que si las condiciones jurídicas se dan, en la brevedad se hará una nueva convocatoria al expresidente Horacio Cartes para que comparezca ante los legisladores. Aunque aclaró que la comisión no se reunirá solo por el expresidente, sino que por otras declaraciones pendientes.

Sin embargo, recalcó que no se convocará a Fernando Lugo y Federico Franco, pese a que en sus administraciones Darío Messer abrió sus cuentas en el Banco Nacional de Fomento. Justificó que ya citaron a los oficiales de cuenta, gerentes y expresidentes del BNF.

“Simplemente no es la línea de investigación (convocar a Lugo y Franco). Si decimos que le llamamos al expresidente porque bajo su gobierno ocurrió tal hecho estamos obligados a llamar a todos, pero a Cartes no lo llamamos por eso. Nosotros no tenemos la culpa que la funcionaria de Seprelad haya dicho que el expresidente figuraba en el informe”, comentó.