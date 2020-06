El doctor infectólogo Hernán Rodríguez, director general del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa), confirmó al canal GEN que están esperando los resultados de las personas, funcionarios del Senepa entre ellas, que estuvieron participando el fin de semana de una fiesta de casamiento en Presidente Franco.

“Tuve conocimiento primero mediante las redes sociales y medios de comunicación, me interioricé al respecto y me informaron que están tomando las muestras correspondientes cuando existen estos casos sospechosos, estamos aguardando los resultados. Hasta ahora no tenemos funcionarios de Senepa con resultado positivo. El servicio tiene 1.500 funcionarios, como cualquier otro ciudadano puede estar expuesto. Tengo el listado de las personas que pudieron estar expuestas y se les tomó muestras”, dijo.

De acuerdo a medios de la zona de Presidente Franco, durante el fin de semana se realizó una fiesta en la residencia de la concejal municipal, Julia Ferreira, por el casamiento de su hija Bárbara Villalba Ferreira.

Si bien los novios aseguraron que solo participaron 10 personas, los vecinos denunciaron que en realidad estuvieron más personas y que una luego dio positivo a coronavirus. Entre los asistentes estuvieron incluso los funcionarios de Senepa, porque son compañeros de trabajo del tío de la novia.