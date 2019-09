Desde el organismo electo­ral informaron que el lla­mado internacional ya se inició días atrás y finalizará el próximo 4 de noviembre. Para el alquiler de las máqui­nas se fijó como precio refe­rencial 21 millones ochocien­tos mil dólares, suma que podría variar en un 30% más o un 20% menos.

El monto para el desembolso provendrá del Presupuesto del próximo año. Las máqui­nas no tendrán conexiones externas, contarán con una autonomía eléctrica de 12 horas en el caso de que haya cortes de luz y no contarán con un disco duro; es decir, no guardarán el voto y tampoco el padrón electoral de la mesa, puntos que las diferencian de las urnas electrónicas. Esto otorga mayor transparencia al proceso electoral, ya que su sistema no podrá ser vul­nerado por terceros.

“Lo único que harán las máquinas de votación son el hecho de totalizar los votos porque al tener el voto prefe­rente se sabe que esto podrá durar 12, 15, hasta 18 horas si se hace manualmente”, sostuvo el asesor técnico del organismo electoral Luis Alberto Mauro.

Agregó que la decisión de arrendamiento surge con el fin de abaratar los cos­tos, teniendo en cuenta que la compra implicaría mayor cantidad de dinero. Los comi­cios internos se encuentran previstos para el 12 de julio y los generales para el 8 de noviembre.

EN CONGO Y ECUADOR

Por su parte, el director de Informática del TSJE, Fausto von Streber, dijo que las máquinas de votación ya fueron utilizadas en Argen­tina, el Congo y Ecuador. Agregó también que para la implementación de las máquinas consultaron a 5 empresas de procedencias argentina, coreana, espa­ñola y canadiense.

“Nosotros pedimos empresas que ya tuvieron una experien­cia en cuanto al voto electró­nico de estas máquinas. Uno de los aspectos que solicita­mos fue una certificación de la tecnología que se usó, es decir que venga avalado del ente electoral que lo imple­mentó”, comentó.

Streber indicó que todo el proceso será digital; las actas de los resultados, los certifi­cados para los apoderados de los partidos y las hojas para el TREP serán de forma impresa, ya no será manual.