El pastor Emilio Agüero Esgaib, de la Iglesia Más que Vencedores, lamentó que no exista un trato equitativo al permitir la vuelta a la normalidad en las fases de la cuarentena inteligente.

“Nosotros hemos colaborado pero nos inquieta que no recibimos un trato equitativo. Necesitamos respuestas coherentes. Por qué habilitan a ciertos sectores de una forma siendo que nosotros estamos igual o mejor preparados. Yo no me apuro en volver. Las finanzas de la Iglesia están como para aguantar por más meses”, dijo el religioso.

El pastor indicó que si bien está de acuerdo con la apertura de los restaurantes, le parece llamativo que estos puedan hacer uso de una gran parte de su espacio para recibir a los clientes, mientras que las iglesias únicamente pueden albergar a 20 feligreses.

En entrevista con GEN, Emilio Aguero preguntó a las autoridades sanitarias por qué consideran que hay menos peligro en restaurantes o supermercados antes que una Iglesia que tiene mayor espacio.

“Ahí (en los restaurantes) puede entrar un tercio del tamaño del local, seis personas en una mesa, sin tapabocas porque deben comer, generando así el efecto aerosol, y están por varias horas. Mientras que en las iglesias entran con tapabocas, sin cantar, sin comer y solo por una hora. Lo que no entiendo es que para un auditorio con capacidad de 1.000 personas solamente pueden ingresar 20. Antes nos prometieron que iba a ser 50 a 80 personas, pero ahora salta esto”, criticó.

El entrevistado aseguro que garantizan la seguridad de todos los religiosos. “Ofrecemos la contención espiritual, psicológica y emocional, eso no es un tema menor. Además tenemos a 30 personas trabajando con nosotros. También damos alimentos a la sociedad”, indicó.