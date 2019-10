Tanto los médicos como personal de enfermería denunciaron la falta de elementos básicos para la atención de los pacientes que llegan hasta el Hospital de Lambaré donde falta todo, según afirmó la Licenciada Sandra Benítez.

Reclamó que presentaron sendas notas en busca de respuesta y no reciben retorno del Ministro Julio Mazzoleni. “Dicen que el ministro es dialoguista y no es cierto porque nunca nos recibió y dice que no nos va a recibir, no vamos a cerrar el puente Remanso como los indígenas pero vamos a tomar medidas”, señaló Benítez.

Tal es así que amenazan con encadenarse hasta tener la atención del titular de la cartera sanitaria y la solución a los problemas que cada vez se agravan en el servicio.

No solo se trata de falta de medicamentos e insumos sino que las guardias no están siendo cubiertas. “Se había implementado la guardia de 12 horas con dos médicos cada una y nos encontramos con que está solo uno y no sabemos si los demás renunciaron, fueron trasladados o qué pasó. Tenemos cinco faltantes en pediatría y un médico hacía tres turnos y la directora médica dos y son cinco las que no se cubrieron más”, explicó.

Además, en cuanto a equipamiento, Benítez denunció que la máquina de Rayos no está funcionando y que par los estudios de electrocardiograma se ahorra papel porque también está en falta. En el caso de Laboratorio, los pacientes deben agendarse y llegan al hospital para algún estudio y deben volver y muchos no lo hacen porque solo llegan con el pasaje y quedan sin hacerse los análisis necesarios.

Cuestionó que con bombos y platillos se promociona el servicio de USF que en Lambaré hay cuatro sin embargo, la gente sigue yendo al hospital por cuestiones básicas lo que habla de que algo no se está haciendo bien.

El Doctor Alberto Rojas, director del hospital afirmó en contacto con Universo 970 que los reclamos que tienen no los entiende y desmiente que exista falta de insumos y que solo hubo una desvinculación con todos los antecedentes del caso.

El personal si falla en forma repetida y tiene faltas se toma la decisión de desvinculación. Negó que haya afinidad o prioridad con funcionarios municipales.