El concejal lambareño y candidato a intendente, Luis Paciello, brindó este jueves una conferencia de prensa para expresarse en relación al caso en el que se ve involucrado tras la detección de inconsistencias en su patrimonio.

El mismo aseguró que todo se trata de un “ataque político” y acusó a su contrincante electoral, Guido González, quien se candidata a la intendencia de Lambaré por la ANR.

“El verdadero problema es que nos ataca porque estamos adelante en todas las encuestas”, expresó.

Al consultarle si considera que el informe de la Contraloría General de la República es falso, Paciello evitó opinar al respecto, brindando respuestas que no guardaban relación con el asunto.

“Todo está declarado en la Contraloría”, sostuvo de manera escueta, sin brindar mayores detalles respecto a los puntos que forman parte del informe.

Igualmente, Paciello dijo que “van a aclarar punto por punto de ser necesario”. “Siempre estuve a disposición de los órganos de control. Me encanta que hagan bien su trabajo y felicito”, acotó.

La Contraloría General de la República detectó recientemente varias inconsistencias de incremento patrimonial de Luis Paciello, declarando un ingreso mensual cuya veracidad no pudo ser constatada. Entre los bienes no declarados figuran automóviles, gastos mensuales, certificado de depósito de ahorro, una cuenta de ahorro y una sociedad a la cual en principio dijo no pertenecer.