El comisario Víctor Balbuena destacó este martes que actualmente existe menor cantidad de hechos punibles violentos en comparación a años anteriores. “Reconocemos que existen hechos violentos, pero son hechos mediatizados”, dijo. “Se dan por decir un número 4 hechos violentos y se transmite en TV o redes todo el tiempo y eso genera la sensación de inseguridad en la mente de la ciudadanía”, argumentó.

En entrevista con radio Monumental AM, el Subcomandante de la Policía aseguró que no están sobrepasados, pero sí diezmados porque tienen a agentes en cuarentena o algunos fallecidos. Aseguró que no observa que haya brazos caídos dentro de las filas policiales.

El entrevistado aseguró que están atacando varios frentes, siendo uno de ellos el decreto presidencial sanitario. “Uno de los motivos por los que ‘desatendemos’ la cuestión de seguridad en las calles es porque tenemos que atender el cumplimiento de decretos, manifestaciones, desalojos o cierres de ruta. Estamos en diferentes frentes”, acotó.

El entrevistado dijo que tienen 2.000 policías nuevos y prometió que desde hoy darán un golpe de timón para implementar una nueva estrategia en el combate al flagelo.