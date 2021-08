Rodrigo Delvalle, en comunicación con Radio 1000, denunció públicamente la situación por la que tuvo que atravesar recientemente con su hijo de 8 años, quien sufre de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

El menor asiste desde hace tres años al Centro Educativo Infantil Luz y Alegría, siguiendo cada una de las etapas de su proceso académico como cualquier otro alumno.

Según contó su padre a la emisora radial, debido a la condición que padece, su hijo tenía problemas para participar de las clases virtuales, al punto de no lograr asimilar lo que se estaba enseñando.

En vista a ello, decidieron llevarlo de manera presencial a la escuela. Ya cuando volvieron de las vacaciones de invierno hace unos días, la directora convocó a su esposa y le dijo que “deberían consensuar su caso” bajo el argumento de que “no tiene un adecuamiento curricular”, dándole a entender que ya tendrían que ver la forma de sacarlo de la institución.

“Yo entré en corto cuando me dijo eso, 8 años tiene él, con esto le sacas de su mundo”, expresó Delvalle, cuestionando el hecho de que quieran tomar esta determinación siendo que conocen cuál es la condición de su hijo y que luego de tres años quieren hacer esto.

Su hijo, además de sufrir de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, también tiene memoria a corto plazo y no lee ni escribe, lo cual demanda una atención especial por parte de los educadores.

El padre de familia también mencionó que su otro hijo con síndrome de Down también tuvo que ser desmatriculado del Centro Educativo Infantil Luz y Alegría debido a que un grupo de padres había afirmado que “molestaba” en clase.

“Fue una bofetada para nosotros”, indicó.

LA RESPUESTA DESDE EL MEC

Mercedes Morel, directora de Atención a Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo del MEC, indicó a Radio 1000 que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad forma parte de las condiciones que son amparadas por la ley.

Tras recibirse la denuncia, funcionarios de la cartera educativa visitarán la institución para interiorizarse sobre los detalles y ver el caso, aunque dijo que no el hecho de que el niño tenga esta condición no es ninguna excusa para la no matriculación.

La institución debe ver los mecanismos para darle el apoyo que requiere y debe ser garantizado, a fin de que pueda seguir su proceso de formación, refirió Morel.