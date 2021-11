El senador cartista Antonio Barrios indicó a la radio 650 AM que no existe ningún pacto abdocartista para que Víctor Ríos sea el elegido como autoridad de la máxima instancia judicial.

"La posición de Honor Colorado siempre fue apoyar a los mejores para la terna, porque por algo hacen un examen y después nos encontramos con la sorpresa que hacen lo que quieren. Somos de una línea política conocida muy diferente a los que están ternados”, indicó.

Durante la entrevista dejó en claro que no tuvieron nada que ver en la elección de Ríos en la terna. “Estamos totalmente en contra de que Ríos haya sido ternado porque no estaba entre los primeros calificados y encima es un político activo. Ideológicamente piensa de una manera totalmente diferente a nosotros, tenemos otro pensamiento, Víctor Ríos no es, no tenemos nada que ver”, lanzó.

Respecto al voto a favor de Ríos de parte del cartista Jorge Bogarín, representante del Poder Legislativo en el Consejo de la Magistratura, Barrios aseguró que este actuó de manera personal y que tendrá que lidiar con esa decisión. “Fue algo personal de él, no sé qué pudo haber pasado, por algún tipo de ofrecimiento o presión, pero nunca una bajada de línea. Es su responsabilidad y sabrá lidiar con esa inconducta”, arremetió.

El Consejo de la Magistratura conformó la terna de Víctor Ríos, Alma Mendez y Gustavo Ocampos para el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia en reemplazo de la exmagistrada Gladys Bareiro de Módica.