El abogado Eduardo Campos manifestó que toma por sorpresa el pedido de captura contra el expresidente Horacio Cartes. Aseguró que el exmandatario está con la conciencia tranquila porque no dio protección a Darío Messer.

Eduardo Campos, representante legal del político colorado, comentó que en este caso el juez de Lava Jato, Marcelo Bretas, emitió la orden de captura de su cliente porque supuestamente dio protección al empresario Darío Messer, no así por otros delitos. Sin embargo, desmintió que haya existido contacto entre ambos.

“El mandato es supuestamente por haber colaborado con la fuga o ayudar a esconderse a Darío Messer. Realmente es sorprendente, porque no hubo nada de eso. Ni siquiera hubo contacto, ni reuniones con Darío Messer. Horacio Cartes está con la conciencia tranquila”, resaltó en charla con la radio Universo.

Campos mencionó que los abogados en Brasil estarán tomando cartas en el asunto para aclarar el caso. Reiteró por último que Cartes en ningún momento siquiera llamó telefónicamente a Messer, quien estuvo prófugo de la justicia por varios meses y fue encontrado el pasado 31 de julio en un exclusivo barrio Los Jardines de San Paulo.

Según publica el diario O Globo, el juez Marcelo Bretas, de la Séptima Corte Federal de Río de Janeiro, sospecha que Cartes ayudó a escapar a Darío Messer, por lo que solicitó que se active el código rojo de Interpol.

El comisario Wilberto Sánchez, jefe de Interpol Paraguay, manifestó a la 730 AM que aún no recibieron ningún requerimiento contra Cartes. También el fiscal Manuel Doldán, fiscal de Asuntos Internacionales, sostuvo que no recibió aún información alguna sobre la orden de detención.