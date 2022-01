Una niña extranjera que vino con sus padres paraguayos a pasar las fiestas de fin de año falleció tras una infección generalizada ocasionada por una quemadura. Además de esto su cuadro se complicó porque la misma contrajo Covid-19, aunque los médicos aclaran que esta enfermedad no fue la causa de muerte.

El Dr. Alejandro Valenzuela, director del Hospital General de Santa Rosa del Aguaray, informó que una niña –aparentemente argentina- de tan solo 10 años falleció ayer martes en horas de la noche en ese centro hospitalario.

La causa de muerte fue una septicemia (infección generalizada de los tejidos). A lo cual se suma una coinfección de Covid-19. “Ella falleció con Covid y no por Covid; no es esa la causa de fallecimiento”, aclaró no obstante.

El médico explicó que la niña vino con sus padres a nuestro país para pasar las fiestas de fin de año y que siete días atrás tuvo una lesión en la piel por una quemadura del escape de la moto. Como la herida no fue correctamente tratada, se le infectó. Al empeorar su cuadro, sus padres la llevaron a un médico naturalista, quien le “diagnosticó” como un caso de py’a ruru.

Posteriormente, tres días antes de su ingreso al hospital, la niña ya comenzó a presentar dificultad respiratoria, con mucha tos y congestión. Recién ayer a la noche los padres la llevaron al nosocomio. Según el director, la paciente ingresó con una infección generalizada con toque pulmonar. “La trajeron séptica, tóxica, con respiración boqueante y se le tuvo que intubar de entrada. Se le hizo la radiografía y se vio un pulmón totalmente comprometido, eso hace pensar de una neumonía necrotizante”, detalló.

Como la tuvieron que intubar, por protocolo se le realizó un test Covid, a lo cual dio positivo, por lo que la menor tenía, además de la septicemia, una coinfección por Covid con unos días de evolución. Lamentablemente la niña no pudo resistir y terminó falleciendo a raíz de la infección generalizada.

Por otro lado, se desmintió que en ese hospital haya cinco niños intubados esperando un lugar en UTI por cuadros graves de Covid-19.