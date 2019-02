El ministro de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI), Esteban Aquino, querelló a Cristina Arrom por difamación, calumnia e injuria, exigiéndole la suma de G. 850 millones. El mismo reafirmó su inocencia y dijo no haber participado del supuesto secuestro del hermano de la mujer.

En entrevista con la 970 AM, Esteban Aquino manifestó que luego de haber estudiado detenidamente con sus asesores este caso decidió presentar una acusación formal contra Cristina Arrom, hermana del acusado de secuestro Juan Arrom.

Sus abogados, por unanimidad, le confirmaron que había méritos suficientes para presentar esta querella penal por las declaraciones que había vertido Arrom ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El alcance de la protección para los testigos que se presentan a declarar ante la CorteIDH incluye solo a los Estados, no así a terceras personas como en su caso, indicó. Por ende, dijo no haber encontrado algún impedimento para formular esta denuncia de manera particular.

“Sería muy cómico que una persona tenga la inmunidad para atacar, agraviar, injuriar, mancillar el honor y la reputación de cualquier persona en un foro como lo es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, expresó Aquino a la emisora radial.

Aprovechó la ocasión para volver a desmentir las acusaciones vertidas por Cristina Arrom señalando que no formó parte de ningún operativo ni investigación y que en aquel entonces (enero del año 2002) se encontraba realizando una serie de conferencias, primeramente en Washington (EE.UU.) y posteriormente en Francia, lo cual pudo probar con respaldo documental.

“Cuando escuché que las hermanas (Arrom) dijeron mi nombre, al regresar al país lo que hice fue presentarme a la Fiscalía, eran como 3 o 4 fiscales. Presenté un cúmulo de evidencias como boletas de hotel, pasajes, invitaciones a las conferencias, copias de pasaportes, informes de migraciones, etc”, refirió.

Al ver todas las pruebas que confirmaban esta versión, el abogado Diego Bertolucci, representante legal de las mismas, le había pedido disculpas por lo ocurrido, según recordó el ministro, lo cual daba cuenta de que las acusaciones en su contra era infundadas.

“A los 17 años ella volvió a decir toda esta historia sabiendo que no es cierto, ella sabía perfectamente lo que pasó”, afirmó el ministro de Inteligencia.

La exigencia de Esteban Aquino es la aplicación de la máxima pena por difamación, calumnia e injuria, con una compensación de G. 850 millones. Posteriormente y a las resultas de esta querella, el mismo no descarta llegar también al ámbito civil y exigir una reparación económica mucho más elevada.