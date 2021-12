La hermana de una niñera, que fue denunciada por presunto abuso sexual a una niña de 3 años, habló con radio Monumental para negar la acusación y denunciar a los expatrones por explotación laboral y maltrato.

Recordó que su hermana fue al trabajo en marzo pasado y que el trato era un pago de G. 1.200.000, por cuidar a la niña de lunes a viernes, por lo que la joven iba a poder salir cada fin de semana, pero luego “comenzó su calvario porque ya no le permitían volver a la casa con nosotros. Le prohibían incluso el celular para que no se comunique con su familia”.

También –según su versión- la familia le comenzó a sobrecargar de funciones ajenas a lo inicialmente pactado. “Le comenzaron a explotar, que limpie la casa, le exigían que cocine tres tipos de comidas, los domingos querían que se despierte a la 6 de la mañana, ahí empezó el calvario y nosotros ni sabíamos eso porque le quitaron su celular y solo le dieron un corporativo para que se comunique solo con ellos (sus patrones)”.

La familiar de la denunciada resaltó que la familia en cuestión posee cámaras de circuito cerrado en toda la vivienda (incluso en el baño, según subrayó), por lo que se podrá demostrar si ocurrió lo denunciado.

Sostuvo que llamativamente la mamá de la nena le pedía a la niñera fotos y videos, inclusive de cómo bañaba a la menor, pese a que la patrona trabajaba desde la casa y además había cámaras de vigilancia. “Le pedía videos a cada rato siendo que ella (la madre) no salía de la casa”, agregó.

Lamentó que la familia está ensuciando el nombre de su hermana al exponer su nombre y apellido públicamente. “Nosotros también exigimos justicia porque es un delito lo que hacen con mi hermana”, lanzó.

Consultada sobre por qué los denunciantes inventarían un hecho tan grave, respondió que desconoce el trasfondo de la situación. “Yo no sé qué tiene en contra de ella, no hay pruebas, hasta hoy con mi madre nos preguntamos a qué quieren llegar con esto porque dinero no tenemos, somos una familia pobre, somos muy humildes, seguro de eso se quieren aprovechar”, agregó.

Por último la familiar sostuvo que “el señor decía que mi hermana no estaba bien, que estaba loquita, que tenía atraso mental, incluso le preguntaron si ella era lesbiana y si tuvo actividad sexual, eso está mal, no pueden estar preguntando eso”.