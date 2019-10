El supuesto narcotraficante, Cucho Cabaña, dejó un mensaje en sus redes sociales, de acuerdo a lo confirmado por su abogado, Pedro Wilson Marinoni.

“Si en Paraguay se cumplía la ley no tendría que estar más preso, pero la justicia es selectiva. Estaría con mis hijos en estos momentos en mi casa pero estoy preso y aun así no me dejan en paz!!”, dice la primera parte del escrito de Cucho.

“Vengan con todos sus lujos aquí a ver si el sabor de la cárcel es diferente, muestren los verdaderos problemas de nuestro país y no buscar el quebrantamiento de personas que ya están privados de su libertad”, continúa Cabaña.

Este viernes se procedió al desmantelamiento de una de las denominadas “celdas vip” en Tacumbú, donde uno de los beneficiados era Cucho Cabaña.

Sobre el punto, su abogado, Pedro Wilson Marinoni, dijo que este hecho fue realizado con el objetivo de exponer a su cliente a un atentado y de esta manera a imposibilitarlo a que cuente todo lo que sabe.