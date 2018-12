Juez resuelve que no puede obligar a Cartes a asistir ante la comisión bicameral

El juez Alcides Corbeta resolvió que es facultad de la Comisión Bicameral convocar al expresidente Horacio Cartes y no del juzgado, por lo que no puede obligarlo a asistir al Congreso. Sin embargo, recordó que sí puede aplicar la sanción si es que no comparece, aunque cuando se dé esta situación analizará si el exmandatario posee fueros al ser senador electo y proclamado.