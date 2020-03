Rossana González, secretaria del Sindicato Nacional de Médicos expuso parte de la realidad por la que atraviesan los profesionales de blanco.

En contacto con Radio Universo explicó que "en todos los entes públicos liberaron a sus personales de mayor edad, y en los hospitales sin embargo no".

"Tenemos doctores de más de sesenta años que son los que están en franja de mayor exposición. Hacen guardias de 24 horas y eso no debe ser así", añadió.

Advirtió que "esa situación nos puede llevar a cometer errores, porque a mayor carga horaria, más es la exposición a equivocarse por cansancio".

Recordó que "hace más de diez años pedimos duplicación del presupuesto, más camas para terapia intensiva, reducción de carga horaria".

"Si no había demasiada corrupción y si no lo dejaban de lado a salud no habría pasado esto", indicó González, quien contó que siguen esperando una mejor respuesta por parte del gobierno.

"Prometieron 2700 nuevos funcionarios y aún no vemos a ninguno acoplándose al grupo. Si dicen que ya cuentan con la plata tienen que disponer nomás ya", dijo la sindicalista.