Unas 100 familias de la Chacarita no aceptarán los víveres que serán distribuidos por la familia del joven secuestrado por el EPP, Peter Reimer. Manifestaron que prefieren morir de hambre, antes que aceptar productos de una extorsión.

Alejandrino Martínez, coordinador de las familias, mencionó en entrevista con ABC TV que el rechazo de los víveres es debido a que no apoyarán el sufrimiento de los familiares del secuestrado, quienes deben repartir víveres a diversas comunidades por el valor de 500.000 dólares como acuerdo de la liberación del joven.

“Esta familia está sufriendo y no vamos a aceptar. Mejor morirnos de hambre que aceptar. Las lágrimas de esta familia no vamos a acompañar y somos un grupo de 100 que rechazamos. En un grupo de WhatsApp de la Chacarita, la mayoría dice que no va a aceptar“, expresó.

En ese contexto, Martínez y los demás damnificados consideran que es un delito lo que realiza el grupo criminal, por lo que a pesar de que necesiten, no apoyarán la acción. “Es un delito lo que quieren hacer”, reiteró.

Cabe mencionar que Peter Reimer (23), joven electricista, fue secuestrado el lunes pasado a las 19:30 en inmediaciones de la estancia Guyra Campana, ubicada entre Tacuatí y Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, zona de influencia del grupo criminal.

Para su liberación, los delincuentes exigen la distribución de víveres por valor de 500.000 dólares a 20 comunidades. El plazo para cumplir va hasta el 13 de diciembre.