Óscar Alfonzo, intendente de San Roque González, indicó a la radio Universo 970 AM que existe mucho control en la ciudad y que recién ahora la gente toma en serio la problemática al confirmarse 61 casos positivos de coronavirus.

No obstante, refirió que no sienten la presencia de las autoridades sanitarias en ese sitio. “Nosotros nos sentimos abandonados. No nos visitan desde el Ministerio de Salud para cerciorarse de la situación actual. Acá necesitamos muchas cuestiones en cuanto a atención”, dijo.

Alfonzo indicó que el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, lo llamó para informarle que tenían que retroceder de fase, pero ya nada más. “Nos mandaron un contenedor para un centro de contención, pero acá se necesita medicamento, tapabocas, alcohol en gel, refuerzo de médicos, además de alimento, porque de qué sirve guardar cuarentena en la casa si no hay nada para comer”, agregó.