POR JORGE TORRES ROMERO





Con la misma excusa, la de la urgencia, igual pudo importar, ya que máximo demora una semana, para lograr competitividad y no terminar pagando US$ 100 más caro por tonelada y, encima, beneficiando a su competencia y perjudicando al consumidor final.

En el registro del parte diario y movimiento del producto se observa que la presidenta de Petropar, Patricia Samudio, desde el día que asumió la titularidad dela institución tenía como mínimo un stock de gas licuado de petróleo (GLP) para 30 días. Esto considerando que el consumo mensual de las 150 estaciones de servicios que operan con Petropar es en promedio 1.000 toneladas de GLP.

En esos registros figuran que la petrolera contaba con 950 toneladas en stock y un con­trato de compra que seguía vigente con un proveedor argentino. Esto significa que Samudio tenía tiempo sufi­ciente para realizar una com­pra normal del producto, siempre de un productor internacional, y no de un interme­diario, para así lograr compe­titividad y hacer la diferencia en el precio. Incluso, cuando se alega urgencia comprando del proveedor internacional el tiempo de demora máximo de la compra es de una semana.

Sin embargo, el 27 de setiem­bre pasado, la titular de Petro­par adjudica la contratación por excepción para la adqui­sición de GLP a la empresa Corporación Petrolera SA (Copesa) cuyo presidente es Pedro Balotta, para la provi­sión de 4.000 toneladas por valor de US$ 3,5 millones.

Según la resolución de adju­dicación, Samudio menciona en el considerando que reci­bió una nota el 5 de setiembre de gerencia en la que le seña­lan que Petropar no cuenta con volumen suficiente de GLP para abastecer las necesidades del mercado, ya que la Direc­ción Nacional deContratacio­nes había anulado el contrato que estaba vigente.

Pese a la anulación de este con­trato, la titular de Petropar pudo haber aplicado la misma urgencia para realizar una nueva compra vía excepción pero de los proveedores inter­nacionales, en este caso Boli­via, a fin de buscar la diferen­cia en el precio y seguir con la competitividad del producto.

Contrariamente a seguir beneficiando a la ciudadanía con el precio del gas, Samudio dispone la compra de un com­petidor directo, un interme­diario que vendió el producto US$ 100 más caro, diferencia que finalmente recae en el consumidor final, es decir, la ciudadanía.

EL SUEÑO DEL PIBE

El negocio para el sector pri­vado gracias al guiño de la presidenta de Petropar fue redondo, por la siguiente razón: el proveedor (Boli­via-Argentina) factura un pre­cio final que contiene 2 compo­nentes: el precio internacional (que se publica diariamente) y el premio (también llamado diferencial).

Por ejemplo, en la resolución de adjudicación a Copesa dice “adjudicar… a un diferencial igual a +303 US$/tn…”. Esto significa que si el precio internacional del GLP está a US$ 600, el precio unitario que Copesa facturará es US$ 903/tn. Ahora, para comparar, cuando se compra del exte­rior, el proveedor le cobraba a Petropar un diferencial de +70 US$/tn, pero al retirar de origen, siendo así y siguiendo con el ejemplo de que el pre­cio internacional está a US$ 600, el precio total hubiera sido: US$ 600 (precio inter­nacional) + US$ 70 (diferen­cial o premio) + US$ 125 (flete): US$ 795/tn.

Esto quiere decir que com­prando del proveedor del exte­rior (que produce el GLP) sale menos de US$ 800 por tone­lada versus comprando localmente sale más de US$ 900 por tonelada. Hay una diferen­cia de US$ 100 que es el mar­gen del intermediario en este caso para Copesa.

Además de ganar por la intermediación, empresas como Copesa nece­sitan hacer volumen, porque el menor precio que consiguen del exterior está atado a eso. Con esto se demuestra que el privado ganó dos veces, con la compra realizada por la presi­denta de Petropar.