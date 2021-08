El ex intendente de Asunción Mario Ferreiro volvió a suspender por sexta vez la realización de la audiencia preliminar en el caso de la caja paralela que le costó el cargo.

La jueza penal de Garantías Alicia Pedrozo se vio obligada a suspender la diligencia cuando la defensa de Ferreiro alegó que existe un incidente pendiente de resolución en la Cámara de Apelación.

De esta manera se debe volver a fijar una nueva fecha para la realización de la audiencia en la que se debe resolver si el caso es o no elevado a juicio oral.

En este proceso están acusados Mario Ferreiro por los hechos de coacción, coacción grave, tráfico de influencias y lesión de confianza, el ex secretario de Gabinete de la comuna, Carlos Mancuello Ríos, el ex asistente de Ferreiro, Víctor Ocampos Fernández, ambos por los delitos de lesión de confianza y tráfico de influencias.

También están procesados el ex director de Recursos Humanos Aureliano Servín Maldonado y la ex diputada Rocío Casco Arce, fueron acusados por coacción, coacción grave y tráfico de influencias. Finalmente los ex sobrinos de Mario Ferreiro, Fernando Ferreiro Ayala y Roberto Ferreiro Paz, acusados por tráfico de influencias.

Mario Ferreiro trata por todos los medios evitar que el caso sea elevado a juicio oral y viene planteando chicanas para posponer la audiencia preliminar. En este proceso se investiga la creación de una caja paralela de recaudación en la Municipalidad de Asunción que supuestamente era manejada por sus sobrinos a través de un grupo de chat en la red social Telegram llamado asado de fin de semana. Cuando esto salió a luz Ferreiro se vio obligado a renunciar a la intendencia municipal.