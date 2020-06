Bruno Defelippe, representante de la Asociación de Emprendedores del Paraguay (Asepy), cuestionó las declaraciones de la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, por no reflejar la realidad actual y vivir en un mundo paralelo al asegurar que hay una rápida recuperación tras la cuarentena rígida.

En entrevista con la radio Universo 970 AM, el emprendedor Bruno Defelippe expresó su malestar por la postura que asumió la ministra del Trabajo, Carla Bacigalupo, al asegurar que la situación económica y laboral está mejorando al 100%.

“La recuperación requiere de una percepción de la realidad, es cierto que hay una mejora versus hace tres meses. Hoy estamos un poco mejor porque de vender el 0%, algunos venden el 30% o 50%, pero nadie recuperó el 100% de ventas. Ofende y casi molesta que diga que todos están recuperando sus niveles de ingresos y que no hay despidos”, indicó Defelippe.

El referente del sector indicó que le parece hasta “inapropiado” decir que todo corre con normalidad siendo que se registra una recuperación económica muy lenta. “La realidad es que no está bien la cosa. No hay que plantear esto desde donde me gustaría, sino que desde la realidad. Cuesta mantener la calma porque estamos desesperados, muchas Mipymes están en riesgo”, alertó.

El entrevistado indicó que la ejecución del Fogapy (Fondo de Garantía) está en el 15 % y que puede afirmarse que es elevado al comparar que antes estaba en cero. No obstante, esto debe elevarse al observar que esta herramienta fue utilizada en otros países para sostener la economía durante la pandemia, de acuerdo con el mismo.

En ese sentido, ahondó que falta aún destinar 465 millones de dólares en préstamos para el sector de Mipymes, por lo que siguen esperando respuestas de parte del Gobierno para sobrellevar esta crítica situación.

#Tempranísimo



Habla @bdefelippe, Directivo de ASEPY, sobre la situación de los emprendedores y las declaraciones de la Ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo.



12/612HD de Tigo TV, 8 de Copaco, 15 Claro IPTV y 12 Personal TV y Flow

https://t.co/fYMaekk5tL

@Universo970py pic.twitter.com/Dt6k4UOP0O — GEN (@SomosGEN) June 16, 2020

EL MUNDO PARALELO DE BACIGALUPO

En conferencia de prensa, la ministra Carla Bacigalupo indicó que se registraron situaciones difíciles, pero que con el inicio de la cuarentena inteligente se registra un repunte. “Los trabajadores están volviendo a trabajar. Hay sectores que aún no están volviendo”, acotó.

“Hoy la cuarentena inteligente nos está mostrando no solo que los trabajadores están volviendo a trabajar, están recuperando el nivel de sus ingresos salariales”, aseguró la autoridad.