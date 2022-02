Juan Sergio Da Rosa, de 68 años, se encuentra desaparecido desde el 9 de octubre del 2021, motivo por el que sus familiares realizaron la denuncia correspondiente. No obstante, hasta la fecha no tienen ningún tipo de información y su hijo una vez más se encadenó frente a la sede del Ministerio Público para pedir avances en la búsqueda.

Es la tercera vez que Carlos Brizuela Da Rosa se encadena frente a la sede de la Fiscalía para exigir que se avance en la investigación sobre la desaparición de su padre, quien padece Alzheimer y otros problemas mentales.

Don Juan Sergio salió de su domicilio el 9 de octubre pasado, ubicado en la ciudad de Limpio, a las 09:00 de la mañana y fue visto por última vez ese sábado sobre la calle Palma de Asunción.

Como no regresó, la familia realizó la denuncia en la comisaría de la zona y el caso pasó a manos del fiscal Rubén Moreno. No obstante, el funcionario poco o nada realizó para localizarlo, según denunciaron.

#2EnLaCiudad



Increíble la situación.



Un joven se encadenó frente a la Fiscalía General del Estado pidiendo ayuda para encontrar a su padre, desaparecido hace 4 meses.



Informa @crismarpy



https://t.co/0GJou16zAX

@Universo970py pic.twitter.com/xRn58fzTka — GEN (@SomosGENAhora) February 9, 2022

El joven vino desde España para seguir de cerca la búsqueda de su padre. “Es la tercera vez que me encadeno porque la Justicia no hace nada ni la Fiscalía. No sabemos por qué se fue, dejó un lado de su zapatilla frente a la casa y desapareció, parece que le tragó la tierra y hasta hoy no sabemos nada de él”, expresó en contacto con GEN y Universo 970 AM.

Carlos indicó que personalmente buscó a su papá por toda la ciudad de Limpio, además de las casas de otros familiares, pero lastimosamente sin hallar ninguna respuesta.

Las personas que tengan información sobre Juan Sergio Da Rosa pueden comunicarse al (021) 780-201 y +34 631 678104.