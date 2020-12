Momentos antes de la misa central, monseñor Ricardo Valenzuela, obispo de Caacupé, indicó a la prensa que nadie se habrá imaginado que iba a verse una ciudad desolada un 8 de diciembre. “Una sensación de vacío y soledad, es lo que nos toca vivir. Es un desafío para nosotros”, comentó.

Consultado sobre si le duele la ausencia de los fieles, respondió “por supuesto, tan grande esto (la explanada de la Basílica) y así vacío. Nos preparamos tanto y celebrar así. Poco dormí anoche, no es esa alegría que uno experimenta. Antes uno no podía dormir de alegría, pero ahora me preguntaba qué iba a hacer y cómo, la actitud que iba a adoptar”.

El líder religioso destacó, no obstante, que recibió muchísimas fotografías y videos de los altares preparados en las viviendas y oratorios de todo el país. “Eso alegra mucho”, acotó.

Todos los comercios y locales ubicados en un perímetro de 300 metros alrededor de la Basílica debieron cerrar antes de las 18:00 de ayer, a fin de dar cumplimiento a la disposición del Gobierno.