En entrevista con la 970 AM y el canal GEN, el obispo de Caacupé habló sobre los preparativos para la mayor festividad mariana del país, la fiesta en honor a la Virgen de los Milagros de Caacupé, a celebrarse mañana 8 de diciembre.

En tal sentido, sostuvo que este “es un tiempo especial” en el que mucha gente acude hasta la villa serrana en peregrinación y de manera incesante de distintos puntos del el país, ya sea para cumplir sus promesas o dar gracias por los favores recibidos durante el año.

Al ser consultado sobre el tema en el que se centrará la homilía de la misa central, Valenzuela resaltó que para elaborar el mensaje optan por escuchar a la gente para saber cuáles son sus grandes inquietudes y necesidades, a lo cual se le suma el aporte de los obispos que fueron invitados a lo largo del novenario.

Así también, confirmó que se hablará sobre la importancia de la figura de la Virgen María como la madre del Hijo de Dios y sobre el Trienio de la Juventud, una propuesta de la Iglesia en el Paraguay que inició en el 2017 para enfocarse en la realidad de los jóvenes y que ya va por su tercer y último año.

El obispo de la Diócesis de Caacupé indicó que dentro de la homilía también se hará una mención a “algunas de nuestras autoridades que quizás no hayan tomado conciencia del servicio que tenían que cumplir y para el cual fueron elegidos”.

La homilía para la misa central de Caacupé es redactada por el propio Ricardo Valenzuela, en conjunto con algunos de los obispos que integran la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), según detalló él mismo durante la entrevista con los medios.

“Lo que la gente más reclama es el alejamiento por parte de las autoridades hacia la sociedad, el no satisfacer sus necesidades, también sobre la justicia que no alcanza, en la parte de salud, la seguridad. Hay que hacer un análisis de todo esto para hacer una síntesis”, refirió el monseñor.

Respecto a la juventud paraguaya, Valenzuela aseguró que el mensaje es especialmente para las autoridades que no se ocupan de los jóvenes, ya que esa es una de las principales quejas que suele escuchar. “Parece que las autoridades de hoy se desentienden, no hacen caso, no preparan ambiente o no dan oportunidad. Los jóvenes peregrinan hasta Caacupé como un refugio y para pedir auxilio ante todas estas situaciones”, sostuvo.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, confirmó su participación en la misa central de mañana, junto con otras autoridades y legisladores. Según el obispo de Caacupé, esta asistencia es importante para ambas partes considerando que “es la única ocasión en la que el pueblo está reunido, desde el ciudadano número uno hasta el último de todos”.

“Es una gran oportunidad de mostrar cuál es la dirección que el pueblo quiere, desea, manifiesta que se implemente. Es importante la presencia de nuestras autoridades en esta gran festividad”, puntualizó.

La misa central de la fiesta de la Virgen de Caacupé será mañana a las 6:00 horas, una hora antes de las demás misas celebradas a lo largo del novenario.