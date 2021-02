La manifestación frente a la Academia de la Policía Nacional, ubicada en la ciudad de Luque, está conformada por unos 50 aspirantes y sus familiares, quienes reclamaron que fueron rechazados luego del examen médico donde se constataron varias alergias, sin embargo, no especifica cuáles.

Uno de las postulantes, señaló a GEN y Universo 970 AM que aprobó el test psicotécnico pero que no pasó a la siguiente etapa debido al resultado médico. “Según el examen médico tengo hipersensibilidad pero no me dijeron a qué. Es muy injusto que por esto nos estén eliminando ya que pasamos el test psicotécnico y encima no digan a qué le tengo alergia”, expresó indignada.

Los aspirantes detallaron que abonaron altas sumas de dineros para los exámenes médicos y que la institución definió laboratorios específicos para el efecto.

“Me hice todos los análisis y corroboré con otro médico de forma particular y salió todo bien, y acá me dicen que soy alérgico al pasto, desde que tengo uso de razón siempre conviví con el pasto porque soy del campo y nunca me hizo nada. Diferente hubiese sido si tenía problema del corazón pero ese no es mi caso”, contó otro de los aspirantes.

Al respecto, exigen una pronta respuesta por parte de las autoridades debido a que el miércoles de la próxima semana comienza la siguiente etapa que consiste en el examen físico.