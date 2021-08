Este martes, la Fiscalía informó que fueron abiertas dos causas investigativas, con relación a videos del concejal Rene Meza, donde se visualiza agresiones físicas a terceros durante cierre de ruta, ante negativa de otros de adherirse al cierre.

La agresión principal se dio contra la esposa de un trabajador del volante que se negaba a adherirse al paro de los camioneros y pedía que se le pueda dejar transitar.

Al respecto, concejal liberal negó ser el agresor de la mujer. “Yo no me peleé con ninguna señora ni nada, yo no me metí con ningún celular, ese fue otro compañero, no fui yo”, sostuvo en conversación con la 730 AM.

Añadió que la pareja involucrada “son mandados por empresarios para tentar, molestar e incidentar” el paro de los camioneros. “Esta gente atenta contra la vida, estas personas que grabaron el video atropellaron un cono, rozó a un compañero, esa gente vino a hacer el altercado apropósito”, recalcó.