La normativa alcanza a comerciantes afectados en sus ingresos por las medidas restrictivas de la pandemia y apunta únicamente a quienes residan en Encarnación, Alberdi, Puerto Falcón, Nanawa, Ayolas, Pilar, Paso de Patria, Humaitá, Cerrito, General Díaz, Mayor Martinez, Villa Oliva, Villa Franca, Natalio, Mayor Otaño y San Rafael del Paraná.

La aplicación de inscripción se habilita a partir de mañana jueves para quienes tengan terminación de cédula de 0 a 4; el viernes para los de 5 a 9 y el sábado para los que no lograron anotarse en ninguno de los días. De ser necesario, el periodo se extenderá un día más, según explicó el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas en conferencia de prensa.

Posteriormente se prevé un proceso de verificación y cruzamiento de datos para confirmar que los aspirantes cumplen con los requisitos y finalmente seleccionarlos. Las transferencias de los recursos serán a través de las billeteras electrónicas.

En total se prevén cuatro pagos del 50 % del salario mínimo (G.1.096.000) a los formales (deben tener RUC) y dos desembolsos del 25 % del mínimo (G. 500.000) a los informales. Si sobrase dinero, se permiten hasta dos pagos más.

En total son 44.000 quienes recibirían la compensación económica, 19.000 formales y 24.000 informales.

La fuente de financiación proviene del remanente de unos 10 millones de dólares de Pytyvo 2.0 del año pasado. El viceministro Óscar Haas enfatizó que esta asistencia es exclusivamente para los comerciantes de estas 16 ciudades fronterizas y pidió que pobladores de otros distritos no intenten inscribirse, pues no solamente saturarán el sistema, sino que perderán su tiempo y no quedarán seleccionados.