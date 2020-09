“Hoy no tenemos un respirador libre en el sistema público, la ocupación es del 100% en todos los hospitales. Tenemos unas camas en Ineram, pero se van a ocupar rápido. La gente debe entender y comenzar a cuidarse más porque la atención no será correcta porque no se tienen los mecanismos necesarios”, advirtió el médico Fusillo en entrevista con radio Monumental AM.

No obstante, el profesional aclaró que si un paciente llega en estado crítico será derivado a un privado, tras el convenio del Ministerio de Salud con el sector privado.

Así también, Fusillo mencionó que sí cuentan aún con algunas camas disponibles para atender a casos leves o moderados, en el sector público.

El neumólogo señaló que actualmente se está dando el récord de contagio y de decesos en nuestro país, pero que todavía se desconoce si este es el pico o si aumentará aún más.

Por su parte, el doctor Roque Silva, director de la XI Región Sanitaria, reconoció en entrevista con GEN que el escenario está complicado en estos días. “El déficit de terapistas en un déficit que el país viene arrastrando desde siempre”, agregó.