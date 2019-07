El proceso de conexión con la red cloacal para el vertido de residuos cloacales proveniente del nuevo edificio del Hospital Ingavi fue interrumpido porque la obra de desagüe no fue culminada por el MOPC. Autoridades de la previsional aseguran que entregaron toda la documentación para contar con la habilitación.

La conexión a la planta de tratamiento de redes cloacales en unos 100 metros es lo que falta para que el Hospital Ingavi tenga operativo el sistema y para ellos aguarda el visto bueno del Ministerio del Ambiente (MADES).

Toda la documentación para la habilitación ya fue entregada a la institución y ya se cuenta con la licencia ambiental, explicó el arquitecto Gustavo Masi, director de Infraestructura del IPS.

“Tengo un equipo que le está pasando toda la documentación al MADES para que vuelvan a habilitar, esto se convirtió en un tema político, no hay otra explicación porque estamos cumpliendo con al ley, no están entendiendo como funciona la ley, no solo el MADES sino al gente en general”, agregó sobre los cuestionamientos que apuntaron a la autoridades de la previsional sobre la contaminación.

“IPS no contamina, no contaminamos, me tengo que conectar a un sistema porque soy usuario pero fue interrumpida la obra del desagüe cloacal, faltan 100 metros desde la bocacalle que está en la ruta para conectarnos a la red cloacal que culmina en el arroyo San Lorenzo”, agregó en conferencia de prensa.

Destacó que no depende ya de IPS para culminar la conexión e insistió en que es el MADES quien debe dar la autorización para terminar el trabajo y que las obras de desagüe cloacal corresponde terminar al MOPC, que paró la obra por la suspensión del Metrobús.

En caso de no contar con respuesta de MADES, como plan b el IPS tendrá que generar una licitación que llevará tiempo, se requerirá de una estación de bombeo, conectar aguas arriba y desagotar en el arroyo Itay. “Es perverso porque estoy tocando los fondos del sistema jubilatorio porque una cuestión política y que no me atañe a mí”, puntualizó.

Una vez que se tenga la habilitación para el vertido de residuos cloacales, se realizará el traslado de la especialidad de Traumatología y en forma paulatina los demás servicios y así para fin de año tener todo listo para la inauguración del nuevo hospital con capacidad para 600 camas y 22 especialidades.