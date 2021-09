El acto protocolar estuvo encabezado por el Ministro del Ambiente, Ariel Oviedo y el Director General de Multimedia S.A. José María Agüero.

El titular del MADES resaltó la importancia del trabajo mancomunado que se dará entre ambas instituciones, lo que permitirá un mayor alcance de las campañas de sensibilización impulsadas por MADES, llegando a más gente, a través de la cooperación de los medios masivos de comunicación que forman parte de Multimedia S.A. Al mismo tiempo destacó el compromiso de la empresa y el enfoque de responsabilidad social y ambiental demostrado a través de este acuerdo.

Asimismo habló sobre la responsabilidad individual e instó a todos a no iniciar quemas que puedan causar graves daños. “Todos tenemos nuestra responsabilidad y debemos actuar desde dónde nos corresponda, sobre todo en este tipo de crisis (incendios forestales), que afecta de manera trasversal a la república del Paraguay, afecta la economía, la salud, afecta a nuestras áreas protegidas, causando una pérdida grave de su biodiversidad, si la gente piensa que no va pasar nada por quemar está equivocado, una pequeña quema que uno cause puede desencadenar una gran tragedia”, mencionó.

Por su parte, el Director General de Multimedia S.A. sostuvo que cualquier daño que se cause al medioambiente perjudica a toda la sociedad. “Cuando tuvimos conocimiento de esta Campaña no dudamos un momento para estar presentes también. Creemos que es un granito de arena que va ser de alguna manera relevante para poder enfrentar esta nueva temporada de incendios que según los pronósticos se avecinan este año y probablemente más adelante también, no es un problema que afecta solo al campo, afecta a todo el país. Creemos que prever con una buena comunicación apoyando la iniciativa del Ministerio puede ser un factor importante para enfrentar de una mejor manera esta situación”.

NO ENCIENDAS UNA DESGRACIA

Se denomina la campaña de sensibilización y prevención de incendios, llevada adelante por la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), INFONA, con apoyo del Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación (MITIC), teniendo en cuenta que ya está vigente la temporada de incendios forestales y urbanos a nivel país.