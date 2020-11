“Vos no tenés idea de la bronca que yo tengo por la falta de resultados, estamos haciendo un papelón al no tener resultados, pero bueno, tenemos que bancarnos”, expresó en entrevista con la 730 AM el ministro del Interior, Euclides Acevedo, sobre la respuesta del Gobierno al secuestro de Óscar Denis.

Señaló que pese a esto, hay una sociedad bastante tolerante que sigue dando licencia a lo que sucede, pero que pronto puede transformar esa paciencia en castigo.

No obstante el ministro aclaró que los integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta siguen trabajando, pero que lastimosamente no pueden hablar sobre los operativos, por una cuestión de estrategia.

Las hijas de Óscar Denis recordaron el sábado último que no solamente van 60 días sin noticias del exvicepresidente, sino 60 días sin resultados en los operativos.

Esta mañana llegaron hasta el Congreso Nacional para reunirse con los legisladores y pedirles apoyo para el regreso de los tres secuestrados.