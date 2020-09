El Dr. Vicente Acuña, director del Hospital San Pablo, detalló que en la terapia neonatal se detectaron dos bebés, cuyas madres dieron positivo al Covid-19, por lo que fueron sometidos al hisopado dando también positivo al virus.

En ese sentido, el especialista mencionó que entre el domingo y el lunes practicaron la prueba a todos los bebés internados en dicho centro asistencial y los pequeños arrojaron resultado negativo.

“Los dos bebés están evolucionando relativamente bien. El sector de neonatología se está adaptando porque la situación es nueva para nosotros y estamos en comunicación con profesionales de afuera que ya pasaron por esto y nos dan una guía”, expresó en comunicación con Universo 970 AM.

En el caso de las mujeres embarazadas, sea parto normal o cesárea, no son sometidas al test ya que muchas no pueden acceder a un laboratorio privado y por otro lado, el Ministerio de Salud está con cierta saturación, por esos motivos decidieron no tomar las muestras a las futuras madres, según manifestó el director del hospital.

“Tomamos todas las precauciones en el momento del parto, sin embargo, si la madre presenta sintomatología de la enfermedad, en ese caso si es sometida al hisopado”, detalló.

La Dra. Larissa Genes, pediatra del Hospital San Pablo, detalló que los dos bebés que dieron positivo al coronavirus son prematuros internados en sala y el nexo fue el ingreso de los padres.

“El manejo clínico y médico es de un paciente grave, portador de este virus, que evoluciona favorablemente, siguen estando en estado delicado pero salimos de la tormenta. Eran pacientes graves de por sí por ser prematuros”, expresó la especialista.

Sobre el tratamiento, la pediatra señaló que extrapolaron datos de experiencia en cuanto al manejo de adultos y niños replicándolo en los dos casos. “Tenemos la esperanza de que seguirán respondiendo”, declaró.