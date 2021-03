El ministro de Salud Pública, Julio Borba, manifestó que hasta debajo de la alfombra nuestro país está buscando las vacunas contra el Covid-19. Advirtió que la situación epidemiológica no es nada buena y resaltó que a cualquiera le puede tocar, por lo que rogó que se cumplan los protocolos sanitarios.

Julio Borba, ministro de Salud Pública, fue consultado en el TRECE sobre la posibilidad de una segunda donación de vacunas anticovid de Chile, ya que allá se maneja esa información. Al respecto nuevamente prefirió no confirmar o negar, de modo a evitar falsas esperanzas en la población. "Me gustaría anunciarlo cuando esté llegando, no quiero crear falsas expectativas”, acotó.

Sobre la búsqueda que el Gobierno hace para conseguir las tan requeridas dosis, la autoridad sanitaria resaltó que la línea del presidente Mario Abdo Benítez es que todos deben buscar, hasta “debajo de la alfombra”, las vacunas. “Estamos viendo todas las opciones posibles, de donde sea”, agregó.

Por otra parte manifestó que en Salud están analizando qué medidas tomar en el nuevo decreto que saldrá. “Estamos muy apretados con el número de camas de terapia intensiva”, resaltó. Si bien destacó que esta semana fueron habilitadas más unidades de UTI, remarcó que si no se adoptan las medidas de prevención fuera de los hospitales, estas nunca serán suficientes.

Borga dijo además que en la semana se reunió con la Fiscalía General, la Comandancia de la Policía, el Ministerio del Interior, gobernadores e intendentes de varias ciudades para coordinar acciones. “Nosotros no queremos cerrar locales o perseguir a nadie, solo queremos que se cumplan los protocolos, con el distanciamiento físico, uso de tapabocas y lavado de manos”, aclaró.

"La gente no entiende que estamos todos en el bolillero y que a cualquier le puede tocar. La cantidad de casos es excesiva y estamos muy preocupados. Mucha gente joven está ingresando a terapia", advirtió por último.