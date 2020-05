Horas después de haber dispuesto que haga la cuarentena en su vivienda, el Dr. Nelson Collar, director de la XIII Región Sanitaria de Amambay, cambió de parecer y dispuso que José Carlos Acevedo, intendente de PJC, vaya a un hotel de la zona.

“Lo que no se quiere hacer es una separación de paraguayos por castas sociales. En Amambay no hemos conseguido un albergue determinado. Sólo pudimos conseguir hoteles. En Pedro Juan Caballero, todos estaban guardando cuarentena en domicilios”, dijo a la radio 730 AM.

Sin embargo, minutos después, se informó que el Centro de Coordinación Interinstitucional de apoyo al Ministerio de Salud en la lucha contra COVID 19 recomendó el traslado del intendente al Regimiento de Infantería N°10 Sauce de Concepción para el cumplimiento de cuarentena obligatoria.



Respecto a las recomendaciones del Centro de Coordinación Interinstitucional de apoyo al @msaludpy sobre el traslado del sr. Jose Carlos Acevedo para la implentación de la cuarentena sanitaria.

¡Un Paraguay unido#QuedateEnCasa pic.twitter.com/H8xAmJonfN — SNI - Secretaría Nacional de Inteligencia (@sni_paraguay) May 11, 2020

La fiscal Camila Rojas, en representación del Ministerio Público, ordenó la imputación del jefe comunal por los hechos punibles de resistencia y violación de la cuarentena. Asimismo, libró orden de detención y dispuso la prisión preventiva del mismo.

Por este caso, el ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, relevó al Gral. Leonardo Ibarrola al frente del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI).