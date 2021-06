César Agüero (23), youtuber del canal Desoxigenados, es quien aparece en el video comunicacional publicado en las redes sociales del Ministerio de Salud Pública en el marco de la campaña para la vacunación contra el Covid-19 de la población de riesgo.

En el posteo en cuestión se lee que “las vacunas son seguras y eficaces; se constituyen en una herramienta importante para frenar la circulación del #COVID19. Nos protegen, nos cuidan y con ellas cuidamos a los demás. Registrate en http://vacunate.gov.py El compromiso tiene que ser de todos #VacunatePy”.

Lejos de conseguir su propósito, el material institucional recibió muchas críticas por el hecho de haber elegido a una figura muy joven y no reconocida en la franja etaria a la cual va dirigido el mensaje provacuna.

Ante la avalancha de cuestionamientos, el joven César Agüero salió al paso para aclarar cómo se dio su participación con esta colaboración con el Gobierno. “Hola a todos! El Mitic me contactó para hacer este video (no hubo ningún pago). Es correcto que hubiesen elegido a otra figura para llegar a personas de 60 años, pero lastimosamente no tengo la culpa de esa gestión; yo solo colaboré con su pedido como buen ciudadano”, explicó. Ante esto, los demás cibernautas aclararon que el reproche no iba dirigido contra su persona sino que contra las autoridades.

Cesar Agüero integra junto a otros youtubers (Pablo Delgado, Cristian Agüero y Sebastian Rodriguez) el grupo Desoxigenados, el cual sube vídeos a YouTube parodiando hechos que ocurren en la vida cotidiana. El canal fue creado el 23 de mayo de 2012 y actualmente posee más de 124.000 suscriptores.

FAMOSOS QUE TAMBIÉN HICIERON VIDEOS

Melissa Quiñónez, Gustavo Cabaña, Andrea Valobra y otros famosos también formaron parte de la campaña del Gobierno para instar a la ciudadanía a aplicarse la vacuna contra el coronavirus. Estos videos habían sido difundidos por el Ministerio de Salud y la Secretaría Nacional de Cultura en sus redes sociales.

G. 5000 MILLONES PARA CAMPAÑA

Vale recordar que el mes pasado Petropar hizo una cesión de créditos de G. 5.000 millones al Mitic para licitar un concurso para implementar una campaña de sobre la vacunación contra el Covid-19.