La empresa Mocipar se encuentra en el ojo de la tormenta al saltar cientos de denunciantes que aseguran haber sido engañados con los productos que ofrece la firma del ministro Dany Durand.

El mecanismo consiste en un sistema de pago en cuotas y posterior adjudicación de acuerdo al plan elegido. La promesa incluye vehículos y departamentos en buen estado y a un precio fijo y accesible, pero la realidad es totalmente diferente, de acuerdo a las denuncias que se están juntando para promover una acción judicial colectiva.

En su intento de desligarse de la cuestión, Durand habló en el programa Sin Vueltas (Unicanal) y aseguró que es un empresario que trabajó hace 40 años en ese rubro y que le dolían las denuncias que ahora salen a luz.

Justificó que ya no es propietario de Mocipar. “En el 2015 dejé de salir en la televisión y puse a la venta mis acciones. El 7 de noviembre de 2017 se produce la venta”, esgrimió.

El Secretario de Estado insistió que el sistema implementado por la empresa que le pertenecía “era fácil”, ya que la persona paga la cuota mensual y si sale sorteado, ya deja de pagar. Los demás pueden seguir acumulando el dinero y comprar el auto que deseen.

No habló sobre los casos de personas que tuvieron que comprar y aparecían sus fotografías en televisión como ganadores del sorteo, tampoco sobre las denuncias de ciudadanos que hace años (algunos hasta 10 años) no pueden titular sus vehículos ante las trabas ocasionadas por la empresa para concretar la transferencia.

“Si alguien se siente agraviado, está en todo su derecho de ir a reclamar ante la Justicia. Si hay un incumplimiento de contrato hay que litigar en lo civil, eso lo sabe todo el mundo”, instó el empresario.

CONTRA SOLEDAD NÚÑEZ

Durante la entrevista televisiva, el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat aprovechó para atacar a su antecesora, Soledad Núñez, al indicar que hubo desprolijidades en su administración, por lo que ya comenzó a hacer una auditoría.

“Nada más han sido 27 mil las viviendas realizadas, no fue tanto como se dijo. No se puede contar como vivienda terminada solamente un techo; pero ya saldrá a la luz todo eso. En cuanto al Barrio San Francisco, la gente no tiene titulación, veremos cómo solucionar ese embrollo”, argumentó.

Durand aseguró que en tiempo récord ya adjudicó más de mil nuevas viviendas.