Nuestro país recibió 250.000 dosis de Sinopharm del millón que adquirió de la empresa G42 de Emiratos Árabes, subsidiaria de Sinopharm de China, la cual posteriormente resolvió unilateralmente cancelar este acuerdo y devolver el dinero desembolsado.

“Supuestamente hubo una violación de acuerdo de confidencialidad, pero en el fondo creo que los emiratíes fueron zapateados y les dijeron anive pemondo pépe, esto forma parte de todos los esguinces y gambetas diplomáticas de cara a la producción de vacunas”, explicó el ministro de Relaciones Exteriores, Euclides Acevedo, en entrevista con el programa El Péndulo por Unicanal.

Consideró que al no existir una relación diplomática con China Continental, no hubo mejor solución que la rescisión de contrato, pero aclaró que no se produjo ningún daño patrimonial, ya que lo abonado por el lote fue reembolsado.

El ministro sostuvo que con China solamente existe una relación comercial hipócrita de 3.500 millones de dólares al año y que si bien siempre hay señales en el mundo diplomático, esta vez percibió ninguna pretensión de ruptura.