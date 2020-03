Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, manifestó a la radio 730 AM su frustración por la caída en la cantidad de muestras analizadas en el Laboratorio Central, ya que este posee la capacidad de procesar 100 muestras diarias y además se sumaron los centros laboratoriales del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) de la UNA y del Servicio Nacional de Salud y Calidad Animal (Senacsa).

"Nosotros estamos viendo la décima parte del problema. Eso es por nuestra capacidad de análisis que tenemos. Es frustrante que los servicios hayan enviado 51 muestras. Son varios los factores: en algunos faltaban los insumos, los hisopos, el material de bioseguridad, pero estos ya llegaron, y también un miedo para tomar la muestra”, indicó.

Sequera detalló que estaba naturalizado que el personal de salud esté desprotegido y los médicos y enfermeros se acostumbraron a no protegerse como sí lo hacen en los demás países. “Este virus va a establecer en el sistema de salud que actúen los equipos de control de infecciones. Los establecimientos deben ser limpios y hay que lavarse las manos. El Paraguay debe superar esa medicina en la que el doctor no usa tapabocas y no se lava las manos”, remarcó.

Por otra parte sostuvo que el corredor epidemiológico del dengue, Asunción-Oviedo-CDE, es el mismo del coronavirus y por eso se están reforzando los equipos en esas ciudades.

En ese sentido, el entrevistado dijo que se estima que en Ciudad del Este y Coronel Oviedo hay más casos de los que se sospechan. Es por ello que se enviará un equipo especial a la zona para tomar muestras aleatorias de modo a corroborar la presunción. “Es como el brote del dengue. Es como un corredor epidemiológico”, explicó.

"Estamos tomando muestra a mucha gente que probablemente no es la correcta. Es algo que iremos ajustando. Yo creo que en la semana que viene estarán llegando más recursos para aumentar la cantidad de tests. Creo que con eso vamos a cambiar la estrategia y no esperar que los pacientes vayan a los hospitales a realizarse las pruebas”, señaló además.

Guillermo Sequera dejó en claro que el problema ya no son los viajeros, sino que es la circulación comunitaria del virus en nuestro territorio.

Por otra parte, indicó que este jueves evaluará con su equipo desde cuándo se comenzará a aplicar el procedimiento de confirmación mediante el nexo epidemiológico sin que se realice la prueba laboratorial. Esto podría implementarse cuando una persona tuvo contacto con un caso confirmado de coronavirus y luego presentó los mismos síntomas, por lo que es -según sus palabras- obvio que fue contagiada.

Ayer, el ministro Julio Mazzoleni informó que hasta el momento fueron confirmados 41 casos de coronavirus.