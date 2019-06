Por apenas unos segundos y desde un número desconocido, se puso en contacto con su padre la joven María de Jesús Rojas. Sus familiares siguen preocupados porque la mujer no dio mayores detalles de dónde se encuentra y pareciera estar actuando bajo presión.

María de Jesús Rojas (26) viajó el jueves 6 de junio a Corrientes para celebrar el cumpleaños número 4 de su hijo, quien vive en el vecino país con su padre, un ciudadano argentino, de quien la joven se separó por supuestos episodios de violencia.

Hasta el viernes la joven se mantuvo en contacto con sus familiares, sin embargo, a partir del sábado ya no le llegaban los mensajes, ni conseguían realizar llamadas, lo cual generó la preocupación su padre, Hugo Rojas.

La expareja de María de Jesús, Mario Garay, charló con su exsuegro y le aseguró que la joven se había marchado después de una fuerte discusión, tras la cual se fue y olvidó su celular.

El caso se difundió a nivel país y finalmente en la tarde de este jueves María de Jesús Rojas Arza hizo una llamada desde la Argentina, a través de un número desconocido. La conversación con su padre duró solo unos segundos y la mujer solo dijo que se encontraba bien y pidió que no se preocupen por ella, pero no dio mayores detalles de lo que había acontecido, según confirmaron a la 970 AM.

Por un lado los familiares se sienten aliviados de tener noticias de María de Jesús, sin embargo, continúan preocupados, pues les resulta muy llamativa la actitud de la joven, quien usualmente es más comunicativa, pero esta vez parecería estar bajo presión de alguien, pues tampoco explicó por qué sigue con el celular apagado.

En lo que duró la relación, Mario Garay se caracterizaba por ser un hombre muy violento, motivo por el cual la mujer decidió separarse de él. Sin embargo, al padre de María de Jesús reconoció que su hija ya tiene otro novio y sospecha que tal vez Garay descubrió esto