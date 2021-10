Con un total de 17.439 votos y un porcentaje del 50.96%, Nelson Cano de la Lista 5 fue electo este domingo como nuevo intendente de Hernandarias, departamento de Alto Paraná.

Cano se impuso al candidato de la ANR, Freddy Chamorro, quien obtuvo un porcentaje 27.80% con un total de 9.513 votos.

Nelson Cano y su hijo fueron víctimas de un atentado el pasado miércoles, cuando circulaban a bordo de una camioneta en Hernandarias.

El ahora electo como intendente, iba en el lado del acompañante, reclinó el asiento y esquivó las balas, que felizmente no le alcanzaron a él ni a su hijo que conducía.

La camioneta tuvo unos 12 impactos de bala y los primeros disparos vinieron desde atrás. Cano indicó que no cuenta con guardias de seguridad. “Se me había advertido ya que utilice guardaespaldas, pero como soy una persona que no le debe nada a nadie, no creí necesario”, sostuvo.