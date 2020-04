La fiscal Irma Llano señaló que lastimosamente la publicación de noticias falsas en las redes sociales no está legislada en nuestro país.

“Lamentablemente en Paraguay publicar noticias falsas no está penalizada. Desde la fiscalía sacamos recomendaciones que no se comparta datos sin corroborar. que es recomendable recurrir a fuentes confiables”, manifestó Llano a la 730 AM.

Este lunes en las redes sociales se expandieron supuestos datos oficiales sobre barrios de Asuncón con infectación de Covid-19, por un lado. Por otro el nombre, la foto de un médico que presuntamente murió a raiz de esa dolencia.

En ambos casos se comprobó la falsedad de las publiucaciones.

“Nosotros insistimos con la gente que no se deje llevar por todo lo que se publica en las redes. que no comparta supuestas noticias brindadas por autoridaes, pero que en los hechos son datos falsos”, añadió.

La autoridad fiscal memcionó la necedidad de legislar sobre el tema, de forma a tener un órgano punitivo para las personas que crean o difundan noticias falsas.