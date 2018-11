El pasado miércoles desconocidos requisaron la casa de Laura Casuso en la vecina ciudad de Ponta Porã, Brasil. Fueron los vecinos quienes alertaron a la Policía Civil sobre la situación.

Los agentes encontraron la casa totalmente desarreglada, con las pertenencias tiradas por el piso. Llamativamente el DVR de la cámara desapareció.

El agente fiscal Marcelo Pecci indicó a la 730 AM que no habían allanado esa vivienda para recolectar evidencias porque está ubicada en una ciudad que no se encuentra en territorio paraguayo. “Siempre les requerimos todas las diligencias pertinentes. La casa estaba en el ámbito de ellos”, dijo sobre sus pares brasileños.

“Nosotros no creemos que esto no tenga que ver con fines de sustracción o de robo, sino que esté relacionado con lo sucedido en Pedro Juan Caballero”, mencionó.

El agente aseguró que se avanzó en la investigación pero que no pueden aun exponer varios elementos que se están manejando. Ninguna de las hipótesis fue descartada, según añadió.

Por otra parte indicó que está pendiente la extracción de datos de los celulares y remarcó que no hay dudas de que Olga Giménez (una de las presentes en el encuentro masón) llevó uno de los celulares de la fallecida. La mujer actualmente está condicionando su entrega.