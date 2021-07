La Fuerza de Tarea Conjunta identificó a los presuntos propietarios de la megacarga de marihuana encontrada el viernes en Paso Barreto, Concepción. Sin embargo, de momento no hay ningún detenido.

El vocero de la FTC, Tte. Cnel. Luis Apesteguía, explicó que el hallazgo de las 36 toneladas de marihuana se dio durante un sobrevuelo de rutina realizado el viernes al norte de Paso Barreto.

Desde el aire divisaron a varias personas que cargaban bolsas de arpillera a camiones de gran porte, lo cual llamó la atención de los efectivos, quienes descendieron al terreno para verificar lo que sucedía.

Una vez en el sitio ya no encontraron a nadie, pues los involucrados se percataron de la presencia militar y huyeron a tiempo hacia la zona boscosa.

“Tenemos indicios de quién es la carga, pero no queremos adelantar para no entorpecer la investigación, cruzamos los datos con la Senad y es una persona ya conocida”, explicó Apesteguía en comunicación con la 730 AM.

Los 36.000 kilos de marihuana fueron trasladados hasta la base de la Fuerza de Tarea Conjunta, donde permanecen bajo custodia. Paralelamente prosiguen los operativos en busca de los responsables.