En entrevista con Telefuturo, el comandante Oscar Chamorro aseguró que no cometieron error alguno en el operativo desplegado, pero lamentó que se haya registrado la muerte de dos niñas. “Solamente vimos dos siluetas que nos disparaban, no sabíamos quiénes eran”, acotó.

De manera convincente, la autoridad dijo que le consta personalmente que ambas menores de edad tenían el uniforme, con chalecos y armas en su poder. Aseguró que existe registro fotográfico de todo lo encontrado.

“Podemos someternos a la prueba de polígrafo incluso para dar fe de lo que decimos. Nos podemos someter para dar más claridad respecto a lo que ocurrió en el enfrentamiento”, resaltó.

Chamorro desmintió que hayan dejado escapar a los demás epepistas tras encontrar el campamento principal. “Perseguimos aún a costa de la seguridad propia”, agregó.

“Nadie quiere matar, pero infelizmente los uniformados mataron en el contacto. Nosotros no disparamos por disparar, disparamos solo y exclusivamente porque alguien no depone su intención de matarnos”, dijo en otro momento. “No es nada fácil matar, trabaja emocionalmente. Somos padres y tenemos hijos. Nadie está feliz con este desenlace. No fuimos nosotros quienes entrenamos a niñas a hacer actos criminales”, remarcó.

La fiscal General del Estado, Sandra Quiñonez conformó el equipo de trabajo integrado por los fiscales Carina Sanchez, María Isabel Arnold, Natalia Acevedo y Claudia Morys. Estos agentes se encargarán de investigar la presencia de las niñas de 11 años en las filas del EPP.