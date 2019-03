El implante subdérmico es un método anticonceptivo que prácticamente no tiene contraindicaciones y lo puede utilizar cualquier mujer, independientemente de la edad que tenga y su principal ventaja es la duración de 3 años a partir de su aplicación, explica el doctor Diego Núñez, médico invitado por la Fundación Juan Rassmuss Echecopar para el entrenamiento de especialistas gineco obstetras del Hospital de Clínicas donde en breve se contará con el método para las usuarias.

El dispositivo estuvo disponible de manera limitada para las adolescentes desde el MSP y en meses más se abrirá la posibilidad para que todas las mujeres accedan en caso de optar como plan para evitar embarazos, tanto en Clínicas como en los servicios públicos.

“Para la aplicación de este método se necesita de un entrenamiento previo, ya que no cualquier profesional puede colocarlo; entonces estamos haciendo las capacitaciones correspondientes aquí en el Hospital de Clínicas, donde también estarán dispuestos para las pacientes”, explicó el doctor Núñez.

Existen varios tipos de implantes sub dérmicos se inserta en la parte interna del brazo, en un lugar no visible de la piel y la paciente solo debe volver en tres años para retirarlo y volver a aplicarle uno nuevo si lo desea. "Con esto la mujer no debe preocuparse en tomar cada día sus pastillas ni aplicarse inyectables", agregó el profesional.

El implante es un dispositivo de plástico que por dentro tiene incorporada una hormona, que es un progestágeno que se va liberando continuamente durante 3 años y lo que hace es inhibir la ovulación y así evitar el embarazo.

Núñez destacó la eficacia del método para la prevención de embarazos y cuenta con aceptación positiva a nivel mundial y regional donde es uno de los métodos más populares.

“En los países en los cuales se incorporó, las mujeres adoptaron rápidamente el método; en líneas generales no presenta efectos colaterales; sí puede presentar la característica en ciertas mujeres de alterar el sangrado menstrual, volviéndolo a irregular en algunas, en los primeros meses por sobre todo, pero luego eso se va regularizándose y en otros casos, la mujer puede no presentar sangrado menstrual durante el tiempo que tengan este método anticonceptivo; algunas no menstrúan ese tiempo lo cual puede ser mirado como una ventaja para algunas, por lo malestares propios del ciclo menstrual”, explicó.

Este nuevo método ampliado para el uso de las mujeres en general estará dispuesto dentro de 2 meses para las usuarias del Servicio de Gineco - Obstetricia del Hospital de Clínicas y centros asistenciales del Ministerio de Salud.