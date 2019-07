Óscar Tuma, representante legal de Casas Truck SA, niega que existan algunas irregularidades en las operaciones realizadas por la empresa. Sostiene que la firma no cuenta con una gran cantidad de funcionarios porque es de prestación de servicios, logística en importaciones y otros, por lo tanto no necesita una gran cantidad de recursos humanos.

La empresa aparece como la número 1 en importación de vehículos usados, pero no figura entre los grandes contribuyentes.

En su pedido de derecho a réplica tras las investigaciones realizadas por nuestro diario, el abogado Óscar Tuma remitió un escrito en el que señala cuanto sigue: “Como representante legal de Casas Truck SA Import Export, me veo en la obligación de aclarar algunas circunstancias que se vienen publicando en el diario La Nación. Desconocemos los documentos publicados el día de hoy. Dichas facturas no pertenecen a la empresa a la cual represento, son documentos ajenos a la firma y dichas importaciones no fueron realizadas por nuestra empresa”.

En otra parte del escrito menciona que “no existe evasión alguna por parte de la empresa que represento, tampoco se ha fraguado factura alguna para evitar pagar impuestos. Por el contrario, hace 11 años la empresa viene trabajando de forma regular y no existe inconveniente alguno con la Dirección Nacional de Aduanas. Por el contrario, si se recurre a la institución se podrá acceder a los antecedentes de la empresa que represento, los cuales son excelentes”.

Agrega que “la empresa que represento viene operando hace más de 11 años en el rubro de las importaciones de vehículos y maquinarias, estando al día con las obligaciones tributarias y municipales. La empresa cuenta con las documentaciones legales que avalan todas las operaciones realizadas, es más, ha pasado todas las auditorías anuales a las cuales ha sido sometida”.

También sostiene que “si la empresa no cuenta con una gran cantidad de funcionarios es porque la misma es de prestación de servicios, logística en importaciones y otros, por lo tanto no necesita una gran cantidad de recursos humanos, al punto de que está tercerizado el manejo contable a un grupo consultor, y la parte jurídica a otra agencia encargada”, concluye en su descargo.

ANTECEDENTES DEL CASO

Según las publicaciones de nuestro diario, la empresa Casas Truck SA aparece en el puesto número 5 del ranking de los más grandes importadores de vehículos. Solo en el 2018 importó 9.114 vehículos usados (camiones y automóviles) por un monto de US$ 25 millones.

Pese al volumen de importación, no aparece en el ranking de los principales aportantes al fisco del 2016, 2017 y 2018, y mucho menos como aportante al Instituto de Previsión Social (IPS), donde aparece con apenas dos empleados. Las facturas utilizadas para sus operaciones parecen una burda simulación.