La radio 650 AM divulgó el audio de la conversación vía WhatsApp que mantuvieron Fátima Morales, ministra de Deportes, y Camilo Pérez López Moreira, titular del Comité Olímpico Paraguayo, acerca del motivo de la cancelación de los juegos.

“Cuando ustedes menos piensan se puede dar el cambio de ministro, pero cualquiera que venga responderá al Gobierno Nacional y no al Comité Olímpico Paraguayo. (…) Va a tener en cuenta los 7 millones de paraguayos y no 300 atletas de una elite deportiva. (…) La Odesur no se hizo porque se presentó un contrato leonino y faraónico que el Gobierno no podía realizar. A ver si nos sacamos la careta de una vez”, lanzó en el audio la autoridad.

Filtran audio sobre verdadero motivo de la cancelación de los juegos #Odesur2022. En la conversación vía whatsapp se desnuda fuerte interna entre la ministra de Deportes y el Comité Olímpico Paraguayo. #SinVueltasPy #650AM pic.twitter.com/BNd1GpPfad — Radio Uno 650 AM (@UNO650AM) July 29, 2019

Consultado al respecto, Camilo López Moreira indicó a dicha emisora que no tiene problema en hacer un careo con Morales, porque está seguro de lo que propuso el país para ser el organizador del importante evento internacional.

"Como ministra de Deportes ella debería saber el alcance nacional que puede tener la organización. Esto mueve un país. No se si ella no entiende que el Comité Olímpico Paraguayo junto con el gobierno ganó la sede de la organización”, arremetió.

Los Juegos ODESUR del 2022 contemplaban la participación de 4000 deportistas. Los fondos que se iban a destinar a los Juegos ahora serán redireccionados a una causa social que es la edificación del Hospital Barrio Obrero.