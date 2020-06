Se trata de modelos flexibles de acceso a capital y del acompañamiento a mipymes y emprendimientos locales en las comunidades participantes del Programa Lazos de Agua, para que las personas accedan de manera oportuna y sostenible a bienes y servicios como baños, lavamanos, conexiones, filtros, plomería, instalaciones o un conjunto de ellos.

El Programa Lazos de Agua y los socios de ejecución de los proyectos en Colombia, Guatemala, México, Nicaragua y Paraguay identificaron alternativas para el fortalecimiento de la estrategia del Componente Capital (o Componente C), pilar en la implementación del Programa, ya que dinamiza la economía local de bienes y servicios ASH, y contribuye a la sostenibilidad de los proyectos.

PARAGUAY

El proyecto Y Kuaa, luego de finalizar el estudio de la cadena de valor, abrió una convocatoria para contratar una organización que implemente la estrategia a través de la creación de tres productos financieros adaptados a ASH: uno enfocado a los hogares, otro al área de mipymes de ASH y un último orientado a las juntas de saneamiento.

Involucrando diversos actores, Y Kuaa apunta a definir actividades enmarcadas en una economía de escala y de eficiencia en la intervención. La consultora seleccionada para este proceso fue Fundación Capital, con amplia experiencia en diseño de productos financieros adaptados a diversos contextos.

Para Carla Torreani, gerente de Gestión sostenible del agua en la Fundación Moisés Bertoni, socio de ejecución del proyecto Y Kuaa, el proceso de fortalecimiento de la estrategia del Componente C enriqueció su visión en cuanto a actores y mercados a impactar, y reforzó la integralidad de las estrategias de los componentes A, B y C del proyecto: trabajar en infraestructura al tiempo que se avanza en garantizar la sostenibilidad de los servicios, promoviendo comportamientos adecuados y brindando las herramientas necesarias, a través del Componente C, para que las personas usen la infraestructura contemplada en el Componente A.

ACERCA DE Y KUAA

Implementado por la Fundación Moisés Bertoni en estrecha colaboración con el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA). El proyecto prevé intervenir en 64 Juntas de Saneamiento en seis departamentos del Paraguay: Concepción, San Pedro, Caaguazú, Paraguarí, Guairá e Itapúa; para mejorar el acceso a agua potable de 43 mil personas y generar cambios de comportamientos clave en las comunidades respecto al agua, el saneamiento y la higiene.