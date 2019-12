A partir de hoy se ini­cian las audiencias indagatorias de los seis imputados por la causa conocida como “Asado de fin de semana”, que trata de la supuesta recaudación paralela en la Municipalidad de Asun­ción. Esta causa involucra no solo al ex intendente Mario Ferreiro, sino también a sus familiares y ex funcionarios de la comuna.

Están citados por la fiscala Ste­lla Marys Cano los sindicados Carlos Marcelo Mancuello, ex jefe de gabinete, y Víctor Ocam­pos, funcionario de la dirección de Talento Humano. Ambos fueron imputados por lesión de confianza y tráfico de influen­cias y deberán comparecer ante la representante del Ministerio Público a las 11:00 y a las 12:00, respectivamente. Las indaga­torias se extenderán hasta el próximo 2 de enero del 2020.

La ex diputada Rocío Casco, imputada por tráfico de influen­cias, coacción y coacción grave, fue citada para mañana mar­tes 31 de diciembre a las 11:00. En la misma fecha deberá pre­sentarse Aureliano Servín, ex director de Recursos Huma­nos, quien también está impu­tado por los mismos delitos que Casco. En este caso, el horario fijado para él fue a las 12:00.

Los otros dos investigados, que también están convocados, son Mauricio Ferreiro Paz y Fer­nando Arturo Ferreiro Ayala, sobrinos de Mario Ferreiro. Los jóvenes fueron imputados por tráfico de influencias y deberán comparecer el jueves 2 de enero del 2020, a las 11:00 y a las 12:00, respectivamente.

MODUS OPERANDI

Aparentemente, en la aplica­ción de mensajería Telegram fue creado un grupo denomi­nado “Asado de fin de semana” para planear todo el negocio de las recaudaciones paralelas en el municipio capitalino. De acuerdo a la denuncia formu­lada por el comunicador Camilo Soares, los implicados solicita­ban coimas a las empresas a cambio de adjudicarles millo­narias licitaciones; los encar­gados de cerrar trato con las firmas serían precisamente los sobrinos del ex intendente.

El comunicador sacó a la luz todas las supuestas irregu­laridades que se habrían cometido en la comuna; fue durante su declaración ante el Ministerio Público. Incluso presentó prue­bas para respaldar todo lo manifestado. En declara­ciones con los medios de prensa, mencionó también que el ex intendente estaba enterado de todo lo que venía ocurriendo durante su admi­nistración, es más, dijo tener más evidencias en su poder, entre ellas una grabación con Mario Ferreiro. No obs­tante, añadió que esperará a ver cómo sigue el proceso de la Fiscalía antes de entregar­las en su totalidad.

SEPA MÁS

Ya hay puja por la intendencia

Luego de la renuncia de Mario Ferreiro ya suenan los primeros nombres de candidatos para la inten­dencia de Asunción. Actualmente existen ocho aspirantes con miras a las elecciones municipales del 2020. El Partido Colorado es el que más opciones presenta hasta el momento, ya que cuenta con seis precandidatos, mientras que la oposición presenta a la ciudadanía dos candidatos.

Entre los colorados están el empresario Juan Manuel Brunetti; el ex jefe de Gabinete Civil y actual concejal, Julio Ullón; el ex diputado Óscar Tuma y el senador Martín Arévalo; también tienen aspi­raciones el ex edil y actual diputado Hugo Ramírez así como Arnaldo Samaniego, ex intendente de Asunción. En la oposición está el senador del Frente Guasu Jorge Querey y surge la figura del empre­sario Guillermo Cortés, un outsider.